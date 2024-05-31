Серджо Скариоло обеспокоен уменьшением числа испанских звёзд

Тренер сборной Испании по баскетболу Серджо Скариоло обеспокоен уменьшением числа испанских звёздных игроков в европейских клубах.

Под его руководством «Ла Фурия Роха» выиграла четыре золотые медали Евробаскета, чемпионат мира в 2019 году и две олимпийских медали: серебро в Лондоне-2012 и бронзу в Рио-де-Жанейро-2016.

«Эти достижения уже не повторить. Сейчас самый сложный момент с тех пор, как я здесь с 2009 года.

Хотел бы я вернуть те времена, когда было много испанских громких имён. Это драматично. Сейчас в топ-50 игроков по очкам, рейтингу входят всего 3-4 испанских игрока… Раньше их было в четыре раза больше. Надеюсь, в будущем ситуация изменится.

Молодёжь массово уходит в NCAA. Нам нужно что-то с этим делать. Это, конечно, личное дело каждого. Детей не остановить, но можно дать им стимулы, чтобы они могли продолжать обучение здесь», — приводит слова Скариоло Basketnews.