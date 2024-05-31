«Даллас» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Миннесоту» в пятом матче серии

Сегодня, 31 мая, в Миннеаполисе состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 124:103 и добыли себе путёвку в финал турнира (4-1 в серии).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его чету 36 очков, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 36 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал две результативные передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 28 очками, девятью подборами и шестью передачами.

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