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«Даллас» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Миннесоту» в пятом матче серии

«Даллас» вышел в финал плей-офф НБА, обыграв «Миннесоту» в пятом матче серии
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Сегодня, 31 мая, в Миннеаполисе состоялся пятый матч полуфинальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Миннесотой Тимбервулвз» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 124:103 и добыли себе путёвку в финал турнира (4-1 в серии).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. На его чету 36 очков, 10 подборов и пять результативных передач. Его партнёр по команде разыгрывающий Кайри Ирвинг отметился 36 очками, четырьмя подборами и пятью передачами.

Самым результативным в составе «Миннесоты» стал центровой Карл-Энтони Таунс. Он набрал 28 очков, совершил 12 подборов и отдал две результативные передачи. Защитник Энтони Эдвардс отметился 28 очками, девятью подборами и шестью передачами.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

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Новости. Баскетбол
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