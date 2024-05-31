Определились оба финалиста плей-офф НБА

Сегодня, 31 мая, «Даллас Маверикс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 124:103 и вышел в финал турнира (4-1 в серии).

Таким образом, стали известны оба участника финала плей-офф НБА. В решающем матче за перстни с «Далласом» поборется «Бостон Селтикс».

На своём пути «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахому-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1).

«Бостон» же по ходу сетки оказался сильнее «Майами Хит» (4-1) и «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4-0).