Определились оба финалиста плей-офф НБА
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Сегодня, 31 мая, «Даллас Маверикс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 124:103 и вышел в финал турнира (4-1 в серии).
НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис
Таким образом, стали известны оба участника финала плей-офф НБА. В решающем матче за перстни с «Далласом» поборется «Бостон Селтикс».
На своём пути «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахому-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1).
«Бостон» же по ходу сетки оказался сильнее «Майами Хит» (4-1) и «Кливленд Кавальерс» (4-1) и «Индианы Пэйсерс» (4-0).
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