Стал известен MVP финала Западной конференции плей-офф НБА

Сегодня, 31 мая, «Даллас Маверикс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-1 в серии).

По итогам серии MVP финала Западной конференции был признан разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. 25-летний баскетболист становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчах полуфинальной серии с «Миннесотой».

В плей-офф Дончич сыграл 16 матчей, где в среднем набирал 28,3 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 9,1 результативной передачи за игру.

На своём пути «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1). В финале «Даллас» сразится за перстни с «Бостон Селтикс».