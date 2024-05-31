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Стал известен MVP финала Западной конференции плей-офф НБА

Стал известен MVP финала Западной конференции плей-офф НБА
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Сегодня, 31 мая, «Даллас Маверикс» обыграл «Миннесоту Тимбервулвз» в пятом матче полуфинальной серии плей-офф НБА со счётом 105:102 и вышел в финал турнира (4-1 в серии).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

По итогам серии MVP финала Западной конференции был признан разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич. 25-летний баскетболист становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчах полуфинальной серии с «Миннесотой».

В плей-офф Дончич сыграл 16 матчей, где в среднем набирал 28,3 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 9,1 результативной передачи за игру.

На своём пути «Даллас» обыграл «Лос-Анджелес Клипперс» (4-2), «Оклахома-Сити Тандер» (4-2) и «Миннесоту Тимбервулвз» (4-1). В финале «Даллас» сразится за перстни с «Бостон Селтикс».

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