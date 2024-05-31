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Экс-игрок ряда клубов Единой лиги и брат чемпиона НБА погиб в автокатастрофе

Экс-игрок ряда клубов Единой лиги и брат чемпиона НБА погиб в автокатастрофе
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Бывший форвард НБА Дрю Гордон, брат баскетболиста «Денвер Наггетс» Аарона Гордона, погиб сегодня, 31 мая, в автокатастрофе в Портленде (штат Орегон), сообщает ESPN.

За свою профессиональную карьеру 33-летний баскетболист поиграл за «Партизан», «Динамо» (Сассари) «Филадельфию Сиксерс», «Зенит», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор». и многие другие клубы.

Среди индивидуальных наград у Гордона MVP месяца в Единой лиге ВТБ (февраль 2021), а также был участником «Матча всех звёзд» Единой лиги ВТБ (2018, 2021). Гордон является обладателем Кубка Италии в 2014 году и серебряным призёром Суперкубка Украины 2021.

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