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Дончич и Ирвинг повторили достижения двух дуэтов в истории НБА, в одном из них был Кайри

Дончич и Ирвинг повторили достижения двух дуэтов в истории НБА, в одном из них был Кайри
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Лидеры «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг стали третьим дуэтом в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30+ очков в игре, победа в которой позволила команде пробиться в финал лиги. Это случилось после пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:103, 4-1 в серии). В этой встрече и Дончич, и Ирвинг набрали по 36 очков.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

Как информирует статистический сервис StatMamba, ранее 30+ очков в аналогичных матчах набирали дуэт Коби Брайант – Шакил О'Нил (2002) и Кайри Ирвинг – Леброн Джеймс (2016).

В финале Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» поборется с «Бостон Селтикс», ставшим победителем на Востоке.

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