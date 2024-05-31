Дончич и Ирвинг повторили достижения двух дуэтов в истории НБА, в одном из них был Кайри

Лидеры «Даллас Маверикс» Лука Дончич и Кайри Ирвинг стали третьим дуэтом в истории Национальной баскетбольной ассоциации, набравшим 30+ очков в игре, победа в которой позволила команде пробиться в финал лиги. Это случилось после пятого матча финальной серии плей-офф Западной конференции с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:103, 4-1 в серии). В этой встрече и Дончич, и Ирвинг набрали по 36 очков.

Как информирует статистический сервис StatMamba, ранее 30+ очков в аналогичных матчах набирали дуэт Коби Брайант – Шакил О'Нил (2002) и Кайри Ирвинг – Леброн Джеймс (2016).

В финале Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас» поборется с «Бостон Селтикс», ставшим победителем на Востоке.

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