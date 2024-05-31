«Зенит» отреагировал на смерть Дрю Гордона

Баскетбольный клуб «Зенит» прокомментировал смерть своего бывшего игрока Дрю Гордона. За команду из Санкт-Петербурга он выступал в сезоне-2017/2018. Ранее стало известно, что он погиб в автокатастрофе в Портленде (штат Орегон).

«Баскетбольный клуб «Зенит» выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Дрю. Мы запомним его как одного из самых ярких игроков сезона-2017/2018, по итогам которого сине-бело-голубые завоевали бронзовые награды Единой лиги ВТБ», — говорится в сообщении «Зенита».

Дрю – брат игрока «Денвер Наггетс» Аарона Гордона. Помимо «Зенита», он выступал за такие команды, как «Партизан», «Динамо» (Сассари), «Филадельфию Сиксерс», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор» и многие другие клубы. Дважды принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги ВТБ.

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