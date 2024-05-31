«Нижний Новгород» усилил состав легионером из Черногории

Баскетбольный клуб «Нижний Новгород» объявил о подписании контракта с 32-летним черногорским тяжёлым форвардом (2,03 м, 100 кг) Неманьей Джуришичем, который в прошлом сезоне выступал в чемпионате Польши.

Средняя статистика Джуришича в польской лиге составила 12,1 очка (60,1% двухочковых, 31% трёхочковых), 5,8 подбора, 2,3 передачи. В российском клубе черногорец будет выступать под 42-м номером.

Напомним, нижегородцы закончили минувший сезон Единой лиги ВТБ на шестом месте в группе Б в рамках второго этапа регулярного чемпионата.

Недавно новоиспечённый главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Козин в интервью «Чемпионату» рассказал о том, на каких принципах будет формироваться команда в будущем.

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