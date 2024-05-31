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У Луки Дончича забрали пиво после победы «Далласа» в серии с «Миннесотой»

У Луки Дончича забрали пиво после победы «Далласа» в серии с «Миннесотой»
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Вице-президент «Даллас Маверикс» по баскетбольным операциям Майкл Финли не дал возможности разыгрывающему команды Луке Дончичу допить пиво после победы в финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Финли подошёл к словенцу, находившемуся в потрибунном помещении, и забрал у него из рук банку с пивом. Лука не стал возражать.

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Даллас» победил в пятом матче серии со счётом 124:103. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Маверикс». Дончич в этой встрече набрал 36 очков, совершил 10 подборов и отдал пять результативных передач.

В финале НБА «Даллас» поборется с «Бостон Селтикс», ставшим победителем на Востоке.

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