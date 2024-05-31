У Луки Дончича забрали пиво после победы «Далласа» в серии с «Миннесотой»

Вице-президент «Даллас Маверикс» по баскетбольным операциям Майкл Финли не дал возможности разыгрывающему команды Луке Дончичу допить пиво после победы в финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Финли подошёл к словенцу, находившемуся в потрибунном помещении, и забрал у него из рук банку с пивом. Лука не стал возражать.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Даллас» победил в пятом матче серии со счётом 124:103. Счёт в серии стал 4-1 в пользу «Маверикс». Дончич в этой встрече набрал 36 очков, совершил 10 подборов и отдал пять результативных передач.

В финале НБА «Даллас» поборется с «Бостон Селтикс», ставшим победителем на Востоке.