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ЦСКА — УНИКС. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
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ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть 3-й матч финала Единой лиги

ЦСКА — УНИКС: во сколько начало, где смотреть 3-й матч финала Единой лиги
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Сегодня, 31 мая, в Моске пройдёт третий матч финальной серии Единой лиги ВТБ, в рамках которого встретятся ЦСКА и казанский УНИКС. Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Единая лига ВТБ . Финал
31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
УНИКС
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт лайв-трансляцию матча. Кроме того, игру можно будет посмотреть на канале «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на официальном сайте Единой лиги.

Напомним, после двух игр, которые проходили в Казани, счёт в финальной серии 2-0 в пользу армейцев. Третий и четвёртый матч будут проходить в Москве. Серия будет продолжаться до четырёх побед.

В полуфинальной серии ЦСКА оказался сильнее «Зенита» из Санкт-Петербурга (4-2), а УНИКС победил краснодарский «Локомотив-Кубань» (4-3).

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