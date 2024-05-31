Лука Дончич повторил достижение пяти звёзд НБА

Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич стал шестым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, сумевшим добраться до финальной серии лиги, будучи лидером своей команде по очкам, подборам и передачам. Об этом информирует статистический сервис StatMamba.

Ранее такое удавалось лишь Джейсону Кидду (2002), Тиму Данкану (2003), Леброну Джеймсу (2012-2015), Николе Йокичу (2023) и Джейсону Тейтуму (2024).

Дончич в нынешнем плей-офф в среднем за матч набирал 28,8 очка, совершал 9,6 подбора и отдавал 8,8 передачи.

Ранее сообщалось, что у Дончича забрали пиво после победы «Далласа» в серии с «Миннесотой Тимбервулвз».

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Разыгрывающий Лука Дончич раздаёт автографы на шестиколëсном пикапе: