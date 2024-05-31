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Владимир Гомельский объяснил, почему «Миннесота» проиграла серию с «Далласом»

Владимир Гомельский объяснил, почему «Миннесота» проиграла серию с «Далласом»
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Авторитетный баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос по поводу поражения «Миннесоты Тимбервулвз» в финальной серии Западной конференции НБА с клубом «Даллас Маверикс».

«Тренер Финч не захотел или не смог перестроить нападение команды. Вариант с Гобером и Таунсом не работал против обороны «Далласа». Кроме того, слишком часто «Миннесота» играла изоляцию для Эдвардса, а «Даллас» именно этого и ждал. Была хорошая подстраховка и надёжные смены в защите. Отмечу очень полезную игру обоих центровых «Далласа» – Гэффорда и Лайвли», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, «Миннесота» потерпела поражение в пятом матче с «Далласом» со счётом 103:124, пользу чего закончила борьбу в серии (1-4).

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