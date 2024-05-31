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Экс-игрок НБА стал совладельцем тайваньской лиги и одной из команд, где будет выступать

Экс-игрок НБА стал совладельцем тайваньской лиги и одной из команд, где будет выступать
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Бывший центровой НБА и восьмикратный участник Матча всех звёзд лиги Дуайт Ховард рассказал, что стал одним из владельцев тайваньской лиги и команды «Тайваньские мустанги», с которой он недавно заключил контракт.

«В прошлом году после первой игры, которую я провёл на Тайване, я сказал: «Чувак, однажды я должен основать свою собственную лигу, в которой смогут выступать бывшие игроки НБА, новички из лучших колледжей и элитные международные игроки. Мы сделаем эту лигу такой же великой, как НБА. Сейчас я набираю специалистов», — написал Ховард на своей странице в социальных сетях.

Ранее Ховард предположил, почему центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид часто травмируется.

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