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Дончич жёстко поставил на место фаната, показывавшего ему издевательские жесты

Дончич жёстко поставил на место фаната, показывавшего ему издевательские жесты
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Словенский разыгрывающий Лука Дончич отреагировал на вызывающее поведение одного из болельщиков во время пятого матча финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Фанат находился на трибуне за кольцом и несколько раз показывал Луке жест с плачущим ребенком, намекая, что словенец много жалуется судьям. После одного из своих попаданий Дончич выкрикнул в сторону провоцировавшего его болельщика: «Ну и кто теперь засранец (в оригинале Лука использовал нецензурное слово)

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Даллас» в пятом матче победил «Миннесоту» со счётом 124:103, благодаря чему вышел в финал НБА. В финальной серии «Маверикс» сыграют с «Бостон Селтикс».

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