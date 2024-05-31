Дончич жёстко поставил на место фаната, показывавшего ему издевательские жесты

Словенский разыгрывающий Лука Дончич отреагировал на вызывающее поведение одного из болельщиков во время пятого матча финальной серии Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз». Фанат находился на трибуне за кольцом и несколько раз показывал Луке жест с плачущим ребенком, намекая, что словенец много жалуется судьям. После одного из своих попаданий Дончич выкрикнул в сторону провоцировавшего его болельщика: «Ну и кто теперь засранец (в оригинале Лука использовал нецензурное слово)?»

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Даллас» в пятом матче победил «Миннесоту» со счётом 124:103, благодаря чему вышел в финал НБА. В финальной серии «Маверикс» сыграют с «Бостон Селтикс».