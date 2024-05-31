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Единая лига отреагировала на смерть 33-летнего Дрю Гордона

Единая лига отреагировала на смерть 33-летнего Дрю Гордона
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Пресс-служба Единой лиги ВТБ прокомментировала уход из жизни бывшего игрока чемпионата Дрю Гордона. Ранее стало известно, что он погиб в автокатастрофе в Портленде (штат Орегон). Ему было 33 года.

«Единая лига ВТБ выражает искренние соболезнования родным и близким Дрю Гордона», — говорится в сообщении пресс-службы организации.

Дрю – брат тяжёлого форварда клуба НБА «Денвер Наггетс» Аарона Гордона.

За время профессиональной карьеры Дрю играл за такие клубы, как «Партизан», «Динамо» (Сассари), «Филадельфия Сиксерс», «Локомотив-Кубань», «Будивельник», «Автодор» и многие другие. Дважды принимал участие в Матчах всех звёзд Единой лиги. Признавался MVP месяца в Единой лиге.

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