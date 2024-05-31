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«Уралмаш» сообщил об уходе Ивана Пынько из команды

«Уралмаш» сообщил об уходе Ивана Пынько из команды
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Российский баскетболист Иван Пынько покинул «Уралмаш», сообщает пресс-служба клуба. Иван провёл один сезон в екатеринбургском клубе и принял участие в 42 играх Единой лиги.

«Уважаемые болельщики «Уралмаша», я покидаю этот клуб, но хочу сказать вам спасибо за такую атмосферу. Я горд быть частью большой истории, для меня «Уралмаш» будет всегда в сердце. Я понимаю, что это определённый этап, и здесь я ставлю запятую. Вам хочу сказать спасибо за поддержку, потому что таких болельщиков, как вы, у меня никогда в жизни не было. У меня вы сейчас номер один в моём сердце.

Самое главное, чтобы вы в следующем году продолжали поддерживать команду так же. Но не забывайте и про большой и классный сектор, который давал мне эмоции и энергию. Спасибо вам большое», — приводит слова Пынько пресс-служба клуба.

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