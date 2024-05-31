Менеджер «Дубая»: хотим быть самостоятельным клубом, не как в Европе

Генеральный менеджер «Дубая» Деян Каменяшевич рассказал, каким будет финансовый подход у клуба. Напомним, дубайская команда будет выступать в Адриатической лиге со следующего сезона.

«Наш бюджет составит около € 4 млн. За нами стоит город, который подарил нам имя, но мы обязаны находить спонсоров, договариваться о телевизионных правах и заполнять трибуны во время матчей. Мы хотим быть стабильным клубом, который зависит только от себя. Город будет помогать нам, но на нормальном уровне, а не как в Европе, где тебе дают деньги, а ты ничего не должен делать.

Наш проект был ясен, и это желание привезти Европу в Дубай, то есть Дубай в Европу. Это была серьёзная задача, которую нужно было реализовать не только со спортивной, но и с геополитической точки зрения, а также с учётом традиций европейского баскетбола», — заявил Каменяшевич на пресс-конференции.