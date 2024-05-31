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Инсайдер: «Голден Стэйт Уорриорз» проявляют интерес к Джимми Батлеру

Инсайдер: «Голден Стэйт Уорриорз» проявляют интерес к Джимми Батлеру
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Инсайдер Энтони Слэйтер рассказал о планах «Голден Стэйт Уорриорз» на ближайшее межсезонье в плане поиска нового форварда для команды.

«Если Брэндон Ингрэм будет доступен для обмена, то я бы не ожидал, что «Голден Стэйт» этим заинтересуются, но вот если «Майами» захочет обменять Джимми Батлера, тогда «Уорриорз» присмотрятся к этому варианту. Я бы ожидал, что они хотя бы обсудят с «Хит» эту сделку», — написал Слэйтер в материале для The Athletic.

Напомним, Батлер пропустил все матчи первого раунда из-за травмы. Таким образом, «Майами Хит» уступил «Бостон Селтикс» в серии со счётом 1-4 и не смог повторить успех прошлого сезона, когда команда смогла пройти в финал.

Неймар общается с игроками «Голден Стэйт» после матча с «Майами»

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