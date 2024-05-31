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Дирк Новицки отреагировал на выход «Далласа» в финал НБА

Дирк Новицки отреагировал на выход «Далласа» в финал НБА
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Член Зала славы баскетбола Дирк Новицки эмоционально отреагировал на выход «Даллас Маверикс» в финал НБА. Напомним, техасский коллектив переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» в рамках финала Западной конференции со счётом 4-1.

«Мы вышли в финал! Вперёд, ребята!» — написал Новицки в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, Новицки всю свою 21-летнюю карьеру в НБА провёл в «Маверикс». Он помог команде выиграть своё первое и единственное чемпионство в истории франшизы. Произошло это в 2011 году, когда Дирк вместе с «Далласом» переиграл «Большое трио» из «Майами Хит».

«Даллас» попал в свой третий финал НБА в истории. Соперником подопечных Джейсона Кидда станет «Бостон Селтикс», 17-кратный чемпион НБА.

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