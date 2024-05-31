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Энтони Эдвардс рассказал, что пошло не так в серии с «Даллас Маверикс»

Энтони Эдвардс рассказал, что пошло не так в серии с «Даллас Маверикс»
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Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс поделился мнением, что не получилось у его команды в серии финала Западной конференции с «Даллас Маверикс». Напомним, подопечные Криса Финча уступили техасскому коллективу со счётом 1-4.

«Ни в одном матче этой серии у нас не получилось быть единой командой. Вообще ни в одной игре. Это была главная причина поражения. В прошлых двух сериях всё с этим было хорошо, а здесь не вышло», — сказал Эдвардс на пресс-конференции.

«Даллас» попал в свой третий финал НБА в истории. Соперником подопечных Джейсона Кидда станет «Бостон Селтикс», 17-кратный чемпион НБА.

«Миннесота» в предыдущих сериях переиграла «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс», действующих обладателей титула.

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