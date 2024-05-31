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Лука Дончич пошутил над Кайри Ирвингом на пресс-конференции

Лука Дончич пошутил над Кайри Ирвингом на пресс-конференции
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Разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич по-дружески пошутил про возраст своего партнёра по команде Кайри Ирвинга.

«У нас молодая команда, ну, кроме Кайри, он уже становится стариком», — заявил Дончич на пресс-конференции.

Ирвинг присоединился к «Далласу» в феврале 2023 года в результате обмена из «Бруклин Нетс». В том сезоне «Маверикс» не удалось выйти в плей-офф, а в нынешнем команда вышла в финал, пройдя «Лос-Анджелес Клипперс», «Оклахома-Сити Тандер» и «Миннесоту Тимбервулвз».

«Даллас» попал в свой третий финал НБА в истории. Соперником подопечных Джейсона Кидда станет «Бостон Селтикс», 17-кратный чемпион НБА. Таким образом, у «Маверикс» будет шанс выиграть второй титул в своей истории.

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