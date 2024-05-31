Энтони Эдвардс повторил достижение Леброна Джеймса в плей-офф

Защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс закончил своё выступление в нынешнем плей-офф, набрав в общей сложности 441 очко, 112 подборов и 104 результативные передачи. Таким образом, он стал вторым 22-летним игроком в истории плей-офф после Леброна Джеймса (2007), кому удавалось набрать за один постсезон более 400 очков, 100 подборов и 100 ассистов.

«Миннесота» в первом раунде прошла «Финикс Санз», а затем действующего чемпиона «Денвер Наггетс». В финале конференции «Тимбервулвз» уступили «Даллас Маверикс» со счётом 1-4. В пятой игре серии Энтони отметился 28 очками, девятью подборами и шестью передачами. Эдвардс впервые в своей карьере дошёл до третьей стадии плей-офф.

Эдвардс мотивировал товарищей по команде во время тайм-аута