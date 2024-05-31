Рашид Уоллес: мы бы размазали «Уорриорз» сезона-2016/2017, Дрэймон Грин слишком мал

Чемпион НБА 2004 года в составе «Детройт Пистонс» Рашид Уоллес заявил, что его команда бы без проблем переиграла «Голден Стэйт Уорриорз» 2017 года. Напомним, это версия «Уорриорз», где проводил свой первый сезон в новой команде Кевин Дюрант.

«Мы бы просто живого места не оставили от тех «Уорриорз». Они не имеют ни одного выгодного матчапа на каждой позиции.

Стеф Карри — плохой защитник. Ему бы пришлось опекать Рипа Хэмилтона. Через сколько заслонов бы пришлось Карри пробиваться. Любой, кого бы они поставили против Чонси, не справился бы с ним. Даже если бы они поставили на него Томпсона, то кто бы защищался против Тейшона Принса? Кевин Дюрант? Он не может против него защищаться.

Ну а Дрэймонд Грин просто слишком мал», — заявил Уоллес на шоу Underdog.