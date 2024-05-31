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ЦСКА переиграл УНИКС в 3-м матче финала, армейцы в одной победе от титула

ЦСКА переиграл УНИКС в 3-м матче финала, армейцы в одной победе от титула
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Сегодня, 31 мая, в Москве на арене «Мегаспорт» состоялся третий матч в рамках финальной серии Единой лиги между ЦСКА и УНИКСом. В итоге победу одержали хозяева со счётом 80:72.

Единая лига ВТБ . Финал
31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 72
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Уэйр - 15, М'Бай - 11, Жан-Шарль - 8, Курбанов - 7, Джекири - 4, Хэнлан - 4, Ухов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Руженцев, Антонов
УНИКС: Димитриевич - 19, Рейнольдс - 14, Найт - 13, Беленицкий - 11, Грин - 7, Лабери - 6, Воронцевич - 2, Д. Кулагин, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл. На его счету 26 очков и четыре результативные передачи. Также стоит отметить его партнёра по команде Каспера Уэйра, набравшего 15 очков со скамейки.

В составе УНИКСа лучшим снайпером оказался Ненад Димитриевич. В его активе 19 очков, пять подборов и три ассиста. Также стоит выделить Джалена Рейнольдса (14) и Маркоса Найта (13).

Таким образом, московский клуб увеличил своё лидерство в финальной серии (3-0). Ни одна команда в истории Единой лиги не отыгрывалась, уступая с таким счётом.

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