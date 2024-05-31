Мело Тримбл: в воскресенье будет самая важная игра в моей жизни

Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился своими впечатлениями после победы в третьем матча финала Единой лиги с УНИКСом (80:72).

«Сегодня мы были сосредоточены. Мы знали, что они покажут свою лучшую игру в этом матче, и мы знали, что нам нужно было соответствовать их энергии. Всё произошло так, как произошло. Таков баскетбол. Игра серий, и мы смогли закрыть игру. Я просто счастлив, что мы выиграли.

Что меня мотивирует? Я просто сосредоточен на воскресенье. Это будет самая важная игра в моей жизни. Нет никакого давления. Мы голодны и просто мотивированы. Мы ещё ничего не сделали. Счёт только 3-0. Мы знаем, что это ничего не значит. Так что мы просто готовы играть. У нас важная игра в воскресенье, и это всё, на чём мы сосредоточены. Нет никакого давления. Всё зависит только от нас.

Как планируем готовиться? Посмотрим записи и подумаем, что можем улучшить. Вот и всё. Игра в воскресенье тоже ранняя, так что у нас не будет много времени думать о чём-то ещё, кроме игры», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.