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Мело Тримбл: в воскресенье будет самая важная игра в моей жизни

Мело Тримбл: в воскресенье будет самая важная игра в моей жизни
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Разыгрывающий ЦСКА Мело Тримбл поделился своими впечатлениями после победы в третьем матча финала Единой лиги с УНИКСом (80:72).

Единая лига ВТБ . Финал
31 мая 2024, пятница. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
80 : 72
УНИКС
Казань
ЦСКА: Тримбл - 26, Уэйр - 15, М'Бай - 11, Жан-Шарль - 8, Курбанов - 7, Джекири - 4, Хэнлан - 4, Ухов - 3, Астапкович - 2, Ганькевич, Руженцев, Антонов
УНИКС: Димитриевич - 19, Рейнольдс - 14, Найт - 13, Беленицкий - 11, Грин - 7, Лабери - 6, Воронцевич - 2, Д. Кулагин, Зайцев, Стуленков, Одиноков, Лазарев

«Сегодня мы были сосредоточены. Мы знали, что они покажут свою лучшую игру в этом матче, и мы знали, что нам нужно было соответствовать их энергии. Всё произошло так, как произошло. Таков баскетбол. Игра серий, и мы смогли закрыть игру. Я просто счастлив, что мы выиграли.

Что меня мотивирует? Я просто сосредоточен на воскресенье. Это будет самая важная игра в моей жизни. Нет никакого давления. Мы голодны и просто мотивированы. Мы ещё ничего не сделали. Счёт только 3-0. Мы знаем, что это ничего не значит. Так что мы просто готовы играть. У нас важная игра в воскресенье, и это всё, на чём мы сосредоточены. Нет никакого давления. Всё зависит только от нас.

Как планируем готовиться? Посмотрим записи и подумаем, что можем улучшить. Вот и всё. Игра в воскресенье тоже ранняя, так что у нас не будет много времени думать о чём-то ещё, кроме игры», — сказал Тримбл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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