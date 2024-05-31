Каспер Уэйр: УНИКС старался, но у них не хватило сил дойти до конца

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр рассказал, почему УНИКС снова не смог одержать победу, а также о настрое армейцев на четвёртую игру серии.

«Сдался ли УНИКС по ходу матча? Ну, они играли усердно. Они потратили много энергии. Думаю, у нас есть 10 игроков, которых мы можем ротировать, и это сыграло свою роль. И потом, знаете, когда вы играете так усердно первые три четверти, три с половиной четверти, а потом в конце четвёртой пытаетесь найти энергию — иногда её просто нет. Я бы не сказал, что они сдались. Они старались. Просто, думаю, у них не хватило сил, чтобы дойти до конца.

Мы просто должны оставаться сосредоточенными, понимаете, сосредоточенными. Мы не можем отвлекаться. Мы просто должны сфокусироваться на игре, и только после игры думать о чём-то другом. Как я сказал, они хорошая команда, и они не придут сюда и не скажут: «Окей, всё кончено, вы можете выиграть». Они придут сюда и будут играть очень усердно. Они не хотят быть разгромленными. Ни одна команда не хочет быть разгромленной. Так что я верю, что будет очень тяжёлая игра в воскресенье, и мы просто должны быть готовы к этому», — сказал Уэйр в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.