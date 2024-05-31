Андреас Пистиолис: когда вы выигрываете матчи, за это приходится платить

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о том, какой настрой команде нужен перед четвёртой игрой финальной серии с УНИКСом.

«Мы должны сохранить наш фокус. Как я говорю своим игрокам, когда вы выигрываете игры, за это приходится платить. Вы расслабляетесь, теряете концентрацию, и это приводит к поражению. Если мы позволим этому случиться, то попадём в беду. Поэтому нам нужно оставаться сосредоточенными, забыть о победах и просто помнить, что мы делали, и продолжать делать это. Так что вы не должны слишком радоваться, не будете праздновать, как будто уже выиграли. Вы просто будете оставаться мотивированными, оставаться сосредоточенными. Если мы этого не сделаем, у нас будут большие проблемы, потому что мы играем против голодного соперника, который накажет нас за любые ошибки.

Я думаю только о победе в чемпионате. Потому что считаю, что если я не выиграю этот чемпионат, так как я уже в финале, в моём понимании это не будет успешным сезоном. Так что мне действительно нужно это сделать. И я не думаю ни о чём другом. Нет времени праздновать. Нет времени чувствовать себя хорошо. И, знаете, в конечном итоге дело не во мне. Дело в ребятах, которые страдают на площадке и должны всё сделать», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.