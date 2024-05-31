Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Беленицкий: мне не нужно показывать, что я Майкл Джордан, сегодня я делал, что умею

Беленицкий: мне не нужно показывать, что я Майкл Джордан, сегодня я делал, что умею
Аудио-версия:
Комментарии

Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о том, как поменял настрой перед третьим матчем серии финала Единой лиги с ЦСКА.

«Первые две игры у меня абсолютно не получились. Это всё было на фоне того, что для меня это первый такой турнир, крупный, финал Лиги ВТБ с таким серьёзным соперником. Я стараюсь настроиться, но то ли перегораю, то ли что-то ещё. И, конечно, пытаюсь справиться с этим волнением. Сегодня весь тренерский состав подошёл и сказал, что надо расслабиться. Все были в такой ситуации, все через это проходили. И просто надо расслабиться, играть, просто делать то, что я умею. И ничего больше не надо, не надо показывать, что я какой-то там Майкл Джордан. Надеюсь, сегодня у меня это получилось», — сказал Беленицкий на пресс-конференции.

Материалы по теме
Эксклюзив
Андреас Пистиолис: когда вы выигрываете матчи, за это приходится платить
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android