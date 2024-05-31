Беленицкий: мне не нужно показывать, что я Майкл Джордан, сегодня я делал, что умею

Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о том, как поменял настрой перед третьим матчем серии финала Единой лиги с ЦСКА.

«Первые две игры у меня абсолютно не получились. Это всё было на фоне того, что для меня это первый такой турнир, крупный, финал Лиги ВТБ с таким серьёзным соперником. Я стараюсь настроиться, но то ли перегораю, то ли что-то ещё. И, конечно, пытаюсь справиться с этим волнением. Сегодня весь тренерский состав подошёл и сказал, что надо расслабиться. Все были в такой ситуации, все через это проходили. И просто надо расслабиться, играть, просто делать то, что я умею. И ничего больше не надо, не надо показывать, что я какой-то там Майкл Джордан. Надеюсь, сегодня у меня это получилось», — сказал Беленицкий на пресс-конференции.