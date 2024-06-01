Андреас Пистиолис: команда находится в хорошем ментальном состоянии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис рассказал о психологическом состоянии команды перед четвёртой игрой финальной серии Единой лиги с УНИКСом.

«Мы очень сфокусированы на баскетболе прямо сейчас. Команда находится в хорошем ментальном состоянии, я думаю, вы могли наблюдать это сегодня на площадке. Это финал, все находятся под давлением, но мы с ним справляемся», — сказал Пистиолис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Напомним, вчера, 31 мая, состоялся третий матч финальной серии ЕЛ. ЦСКА победил со счётом 80:72 и продолжает лидировать в серии (3-0). Таким образом, московскому клубу остаётся выиграть одну игру, чтобы завоевать 11-й в своей истории чемпионский титул Единой лиги.