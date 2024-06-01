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Андреас Пистиолис: мы много атаковали через Димитриевича, заставляли его страдать

Андреас Пистиолис: мы много атаковали через Димитриевича, заставляли его страдать
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Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис высказался о победном матче с УНИКСом в рамках финальной серии Единой лиги (80:72).

«Как мы и ожидали, соперники очень жёстко начали этот матч. Мы понимали, что они отреагируют на предыдущее поражение. Мы же начали игру довольно вальяжно, выбирали плохие возможности для бросков.

По ходу матча мы смогли перезагрузиться, и наша игра стала тем баскетболом, который и должен показывать ЦСКА. Мы привели игру в ту точку, в которую хотели.

Сегодня мы много атаковали через Ненада Димитриевича – лидера УНИКСа. Мы заставляли его страдать. Так поступают почти все команды. Стараются атаковать через лидеров, а также через более слабых в защите игроков», — сказал Пистиолис на пресс-конференции.

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