Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Тренер «Далласа» оценил роль Луки Дончича в результатах команды

Тренер «Далласа» оценил роль Луки Дончича в результатах команды
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о значении словенского баскетболиста Луки Дончича в результатах своей команды после заключительного матча серии плей-офф финала Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:103), который оформил выход «Маверикс» в финал НБА (4-1 в серии).

НБА - плей-офф . 1/2 финала. 5-й матч
31 мая 2024, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
103 : 124
Даллас Маверикс
Даллас
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 28, Таунс - 28, Гобер - 9, Макдэниелс - 8, Андерсон - 7, Конли - 7, Гарза - 6, Мур - 5, Рид - 5, Маклафлин, Майнотт, Александер-Уолкер, Моррис, Уоррен, Миллер
Даллас Маверикс: Ирвинг - 36, Дончич - 36, Вашингтон - 12, Гэффорд - 11, Лайвли - 9, Харди - 7, Джонс - 5, Клебер - 3, Пауэлл - 2, Грин - 2, Лоусон - 1, Экзам, Хардуэй-младший, Моррис

«Он дал понять своим товарищам по команде, что пришло время и они должны подняться на ступеньку выше. Он разослал приглашения, и все они пришли. Мы верим, что он один из величайших игроков. Я думаю, что об этом должны писать СМИ. Вы, ребята, отдадите ему место в спорах о просто великих и великих на все времена», — сказал Кидд на послематчевой пресс-конференции.

По итогам серии Лука Дончич был признан MVP финала Западной конференции. 25-летний баскетболист «Далласа» становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчах с «Миннесотой».

Материалы по теме
Лука Дончич пошутил над Кайри Ирвингом на пресс-конференции
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android