Тренер «Далласа» оценил роль Луки Дончича в результатах команды

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался о значении словенского баскетболиста Луки Дончича в результатах своей команды после заключительного матча серии плей-офф финала Западной конференции НБА с «Миннесотой Тимбервулвз» (124:103), который оформил выход «Маверикс» в финал НБА (4-1 в серии).

«Он дал понять своим товарищам по команде, что пришло время и они должны подняться на ступеньку выше. Он разослал приглашения, и все они пришли. Мы верим, что он один из величайших игроков. Я думаю, что об этом должны писать СМИ. Вы, ребята, отдадите ему место в спорах о просто великих и великих на все времена», — сказал Кидд на послематчевой пресс-конференции.

По итогам серии Лука Дончич был признан MVP финала Западной конференции. 25-летний баскетболист «Далласа» становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчах с «Миннесотой».