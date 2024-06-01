«Сакраменто Кингз» продлил соглашение с тренером Майком Брауном на три года

«Сакраменто Кингз» продлил соглашение со своим главным тренером Майком Брауном. Соглашение рассчитано до конца сезона-2026/2027. Общая сумма, которую получит Браун за три сезона, составляет около $ 30 млн.

Браун уже провёл два сезона во главе «Сакраменто». В своём дебютном сезоне он помог «Кингз» выйти в плей-офф впервые с 2006 года и прервать самую длинную серию в НБА по невыходам в постсезон. Подопеченые Майка в первом раунде столкнулись с «Голден Стэйт Уорриорз» и проиграли ему в семи играх.

В нынешнем сезоне «Сакраменто» одержал 46 побед и 36 поражений (на два выигрыша меньше, чем в прошлом сезоне) и вышел в стадию плей-ин, но не смог победить в матче с «Нью-Орлеан Пеликанс».

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