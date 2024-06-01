Джейсон Кидд высказался в сторону тех, кто критиковал обмен Кайри Ирвинга

Главный тренер «Даллас Маверикс» Джейсон Кидд высказался насчёт тех, кто критиковал обмен разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Бруклин Нетс» в техасский коллектив. Напомним, одна из групп экспертов поставила двойку этой сделке, когда она произошла.

«Нормально ошибаться. Мы все бываем неправы», — приводит слова Кидда Washington Post.

Напомним, обмен произошёл в феврале 2023 года. Вместе с Кайри в «Даллас» перешёл Маркифф Моррис, а в сторону «Нетс» направились Спенсер Динвидди, Дориан Финни-Смит, пик первого раунда и два пика второго раунда.

В своём первом сезоне Кайри не смог помочь команде выйти в плей-офф. В нынешнем же розыгрыше НБА «Маверикс» смогли выйти в свой третий финал в истории франшизы.