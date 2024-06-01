«Даллас Маверикс» стал шестой командой в истории, вышедшей в финал с 5-го места или ниже

«Даллас Маверикс» переиграл «Миннесоту Тимбервулвз» в серии финала Западной конференции (4-1) и вышел в финальную серию, где столкнётся с «Бостон Селтикс». Таким образом, техасский коллектив стал шестой командой в истории, которая поборется за титул в финале, будучи пятой сеяной или ниже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с предыдущими такими же случаями.

1981 — «Хьюстон Рокетс» — 6-е место (проиграл «Бостон Селтикс» со счётом 2-4).

1995 — «Хьюстон Рокетс» — 6-е место (выиграл титул, переиграв «Орландо Мэджик» со счётом 4-0).

1999 — «Нью-Йорк Никс» — 8-е место (проиграл «Сан-Антонио Спёрс» со счётом 1-4).

2020 — «Майами Хит» — 5-е место (проиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счётом 2-4).

2023 — «Майами Хит» — 8-е место (проиграл «Денвер Наггетс» со счётом 1-4).

Стоит отметить, что седьмые и восьмые места начали проходить в плей-офф только с 1984 года, шестые — с 1977-го, а пятые — с 1975-го.