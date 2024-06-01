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Рик Бьюкер: за полтора года Кайри и Лука сыгрались лучше, чем Тейтум и Браун за шесть лет

Рик Бьюкер: за полтора года Кайри и Лука сыгрались лучше, чем Тейтум и Браун за шесть лет
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Журналист Рик Бьюкер высказался насчёт того, как быстро сыгрались с друг другом защитники «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинг и Лука Дончич.

«В финале я бы предпочёл иметь Луку и Кайри, чем Джейлена и Джейсона. Да, Тейтум и Браун лучше в плане игры на двух сторонах паркета, но Ирвинг и Дончич тоже хороши в этом на самом деле. Кайри великолепно защищался против Эдвардса в серии финала Запада. Так что разница между двумя этими дуэтами в этом плане не так велика, как раньше.

А ещё есть другая сторона — за полтора года Кайри и Лука сыгрались лучше, чем Тейтум и Браун за шесть лет в плане того, как они дополняют друг друга. Это требует много работы. Ну а ещё в плане инстинкта убийцы. Из этих четырёх кому вы доверите сделать решающий бросок? Уверен, на первых двух местах будет Ирвинг и Дончич», — заявил Бьюкер на шоу Speak On.

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