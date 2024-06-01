Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гилберт Аренас: Стеф Карри и Никола Йокич не являются талантами поколения

Гилберт Аренас: Стеф Карри и Никола Йокич не являются талантами поколения
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас высказался о том, как стоит оценивать талант ряда нынешних суперзвёзд НБА.

«Стеф Карри не является талантом поколения. Вот, допустим, Вембаньяма — да, потому что этот термин применяется к тем игрокам, чью игру нельзя скопировать. Можете ли вы скопировать Мэджика Джонсона? Пойнт-гард с ростом 205 см и великолепным видением площадки. Нет, вы не можете его скопировать. Нельзя скопировать мощь Шакила О`Нила, нельзя просто повторить то, что делает, например, Леброн Джеймс. То же касается Вемби. Они являются талантами поколения, они очень редко появляются в НБА.

Яннис близок к этому, но вот Йокич точно не является талантом поколения. Он, как и Карри, просто отличный игрок», — заявил Аренас на шоу Gil`s Arena.

Материалы по теме
Аренас назвал игрока, который уже претендует на попадание в Зал славы баскетбола
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android