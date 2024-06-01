Стивен Эй Смит: Кайри Ирвинг лучшая 2-я звезда в истории? Он точно не лучше Пиппена и Коби

Известный телеведущий Стивен Эй Смит высказался по поводу того, можно ли считать защитника «Даллас Маверикс» Кайри Ирвинга лучшей второй опцией в истории НБА.

«Вы не можете такое заявлять, когда есть Скотти Пиппен и Коби Брайант времён их чемпионств с Шаком. Кайри уже точно входит в топ. Но что касается величайшего, я напомню, что Пиппен является шестикратным чемпионом НБА. Что касается Коби, то это топ-10 игрок в истории, а кто-то даже скажет — топ-5. Он был напарником Шакила, поскольку О`Нил на пике был самым доминантным игроком в истории, не считая Уилта Чемберлена.

Нельзя Кайри поставить выше них. Даже если он выиграет второй титул, у тех парней их 11. Но его точно можно обсуждать в плане топ-5 лучших», — заявил Смит на шоу First Take.