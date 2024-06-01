Энтони рассказал, что нужно сделать Эдвардсу, чтобы приблизиться к Джордану

Экс-баскетболист НБА Кармело Энтони поделился своим мнением о том, что нужно развить в себе защитнику «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардсу, чтобы начать походить на легендарного игрока Майкла Джордана. Многие эксперты и журналисты не раз сравнивали игру Энтони с Майклом.

«Сейчас Энтони Эдвардс входит в фазу работы над тем, чтобы вернуться в финал конференции и, надеюсь, в дальнейшем к титулу. Он вошёл в период, где ему нужно побеждать.

Но когда Эдвардс станет ветераном НБА, успокоится, расслабится и глубоко поймёт баскетбол, тогда лиге нужно будет опасаться. Не люблю так говорить, но это будет походить на Майкла Джордана», — заявил Энтони на шоу 7PM in Brooklyn.

Эдвардс вместе с «Миннесотой» уступил «Даллас Маверикс» в финале Западной конференции со счётом 1-4.