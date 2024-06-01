Михаил Беленицкий: накопившаяся усталость помешала нам, мы потеряли концентрацию

Игрок УНИКСа Михаил Беленицкий высказался о поражении в третьем матче финальной серии Единой лиги с ЦСКА, а также рассказал о настрое команды перед следующей встречей.

«Думаю, накопившаяся усталость помешала нам. Некоторые игроки провели на площадке очень много минут, и из‑за этой усталости где‑то потеряли концентрацию. И получилось так, что ЦСКА несколько атак подряд раскидал очень хорошо.

Накопилась усталость после серии с «Локо»? Особенно моральная усталость. Седьмой матч был очень трудный, это большой выплеск эмоций.

Что будет в воскресенье? Ничего не изменилось: будем биться, постараемся выиграть и вернуть серию в Казань», — заявил Беленицкий.

Следующий матч серии пройдёт завтра, 2 июня. В случае победы ЦСКА выиграет титул.