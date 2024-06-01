Гарнетт: мой секрет — умение вести психологическую игру, только Данкан не вёлся на это

Член Зала славы баскетбола Кевин Гарнетт рассказал, что помогало ему вести успешный трэш-ток с оппонентами, а также назвал игрока, который никогда не поддавался на его уловки.

«Мой секретный ингредиент был в моём умении вести психологическую игру — заставить тебя слушать и реагировать на мои слова, вовлечь тебя в разговор, а потом сделать так, чтобы ты совсем забыл о баскетболе. Ты бы хотел драться, ты бы хотел уйти «поговорить» со мной в подтрибунку. Психологическая игра была важной частью моей игры.

Когда я встречал игрока, который не поддавался на мои уловки и всё сводилось только к навыкам, это было совсем другое дело. Тим Данкан был таким игроком. Он может пойти по лицевой, сделать бросок с отклонением, вернуться с крюком правой рукой, снова обмануть тебя, и ты думаешь: «Чёрт возьми!» Понимаешь?

Я бы предпочёл, чтобы он лучше что-то говорил в мою сторону. Не хлопай меня по заднице, чувак, серьёзно. Но это был Тимми. Тимми подойдёт к тебе и скажет: «Эй, это был сложный бросок, молодец». И ты думаешь: «Да заткнись ты уже»», — рассказал Гарнетт на шоу KG Certified.