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Дончич повторил достижение Леброна, Бёрда и Йокича в плей-офф

Дончич повторил достижение Леброна, Бёрда и Йокича в плей-офф
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Словенский разыгрывающий «Даллас Маверикс» Лука Дончич набрал в текущем розыгрыше плей-офф в общей сложности 489 очков, 164 подбора и 150 результативных передач. Таким образом, он стал четвёртым игроком в истории после Ларри Бёрда, Леброна Джеймса и Николы Йокича, кто смог набрать свыше 450 очков, 150 подборов и 150 ассистов за один постсезон.

«Маверикс» в финале Западной конференции переиграли «Миннесоту Тимбервулвз» со счётом 4-1. По итогам серии Лука Дончич был признан MVP финала Западной конференции. 25-летний баскетболист «Далласа» становился самым результативным игроком в четырёх из пяти матчей с «Миннесотой».

Таким образом, Лука сыграет в своём первом финале НБА в карьере. У «Далласа» есть шанс завоевать второй титул в своей истории.

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