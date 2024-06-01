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Сергей Иванов высказался насчёт интриги финала Единой лиги

Сергей Иванов высказался насчёт интриги финала Единой лиги
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Почётный президент Единой лиги Сергей Иванов высказался о финальной серии между ЦСКА и УНИКСом. Напомним, московский клуб ведёт со счётом 3-0.

«Несмотря на счёт финальной серии, ещё не всё ясно. Я думаю, что УНИКС будет бороться до конца», — приводит слова Иванова ТАСС.

Противостояние будет длиться до четырёх побед. Следующая игра пройдёт в воскресенье, 2 июня. Таким образом, если армейцы победят, то выиграют свой 11-й титул ЕЛ в своей истории.

В четвертьфинале ЦСКА встречался с «Енисеем» и прошёл дальше, выиграв три раза подряд. В полуфинале армейцы столкнулись с «Зенитом» и победили со счётом 4-2.

УНИКС, в свою очередь, прошёл «Самару» в трёх играх, а затем обыграл «Локомотив-Кубань» в полуфинале (4-3).

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