Сергей Иванов высказался насчёт интриги финала Единой лиги

Почётный президент Единой лиги Сергей Иванов высказался о финальной серии между ЦСКА и УНИКСом. Напомним, московский клуб ведёт со счётом 3-0.

«Несмотря на счёт финальной серии, ещё не всё ясно. Я думаю, что УНИКС будет бороться до конца», — приводит слова Иванова ТАСС.

Противостояние будет длиться до четырёх побед. Следующая игра пройдёт в воскресенье, 2 июня. Таким образом, если армейцы победят, то выиграют свой 11-й титул ЕЛ в своей истории.

В четвертьфинале ЦСКА встречался с «Енисеем» и прошёл дальше, выиграв три раза подряд. В полуфинале армейцы столкнулись с «Зенитом» и победили со счётом 4-2.

УНИКС, в свою очередь, прошёл «Самару» в трёх играх, а затем обыграл «Локомотив-Кубань» в полуфинале (4-3).