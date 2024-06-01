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«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал бронзовым призёром Единой лиги

«Зенит» обыграл «Локомотив» и стал бронзовым призёром Единой лиги
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Сегодня, 1 июня, в Краснодаре на арене «Баскет-Холл» состоялся четвёртый матч серии за третье место Единой лиги, в котором сошлись «Локомотив-Кубань» и «Зенит». В итоге гости выиграли со счётом 88:77.

Единая лига ВТБ . За 3-е место
01 июня 2024, суббота. 14:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Окончен
77 : 88
Зенит
Санкт-Петербург
Локомотив-Кубань: Барфорд, Щербенев, Акун-Пёрселл, Темиров, Мартюк, Елатонцев, Узинский, Квитковских, Андерсон, Емченко
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Герасимов, Карасёв, Клименко, Эртель, Зубков, Торопов, Карлтон, Хантер

Самым результативным игроком матча стал Андрей Мартюк, набравший 28 очков и шесть подборов. Напомним, «Локомотив» выступал без Мориса Ндура, Окаро Уайта и Патрика Миллера.

Весь стартовый состав «Зенита» набрал 10 очков или более: Винс Хантер (19), Томас Эртель (17), Сергей Карасёв (14), Трент Фрейзер (13) и Джувэн Морган (10).

Таким образом, петербургский клуб выиграл серию со счётом 3-1 и занял третье место по итогам Единой лиги сезона-2023/2024. Напомним, в прошлом году сине-бело-голубым не удалось завоевать бронзу из-за поражения в противостоянии с ЦСКА.

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