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Чемпион мира по баскетболу Деннис Шрёдер дебютировал в профессиональном футболе

Чемпион мира по баскетболу Деннис Шрёдер дебютировал в профессиональном футболе
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Разыгрывающий «Торонто Рэпторс» Деннис Шрёдер совершил свой дебют в профессиональном футболе, выступив в шестом дивизионе немецкого чемпионата за «Блекенштедт», сообщает Bleacher Report.

Деннис Шрёдер дебютировал в профессиональном футболе:

«Блекенштедт» находится в родном городе Шрёдера Брауншвейге и располагается на шестом месте в таблице местного чемпионата. Команда встречалась с «Гёттинген-05», занимающем вторую строчку. Клуб Денниса проиграл со счётом 1:5, а Деннис провёл на поле 63 минуты.

«Это не тот результат, на который я рассчитывал в дебютной игре! В любом случае спасибо моему сводному брату за то, что это организовал», — написал Шрёдер в социальных сетях.

Деннис занимался футболом до 11 лет, после чего перешёл в баскетбол. Шрёдер является победителем чемпионата мира 2023 года в составе сборной Германии.

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