Секулич рассказал, планирует ли он остаться в «Локо» после поражения в игре с «Зенитом»

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич высказался о своём будущем в команде после проигранной серии «Зениту» в Единой лиге ВТБ.

«У меня остаётся ещё один год по контракту, так что для меня нет никаких причин покидать этот проект. Конечно, не всегда всё зависит только от меня. Одна из целей, которые у нас есть, — это постараться дать шансы российским игрокам, дать им играть и показать свой талант в Единой лиге.

Это часть работы — развивать их как игроков. Мартюк, Елатонцев, Емченко, Щербенёв и другие — им нужно набираться опыта, прогресс не приходит сам по себе. Это одна из целей, которые передо мной поставили ещё тогда, когда я приходил в «Локо».

У меня как у тренера нет причин покидать эту команду. «Локо» — отличная организация, тут шикарные фанаты, красивая арена.

Мы демонстрируем хороший баскетбол и показали всем, что молодые россияне умеют хорошо играть в баскетбол. Мы немного разочарованы результатом, но для меня нет ни одной причины покидать Краснодар», — приводит слова Секулича пресс-служба Единой лиги.