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Баскетболисты «Миннесоты» выступили с бойкотом программы Inside the NBA

Баскетболисты «Миннесоты» выступили с бойкотом программы Inside the NBA
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Игроки «Миннесоты Тимбервулвз» отказались давать интервью программе Inside the NBA в знак солидарности с Руди Гобером и Карлом-Энтони Таунсом, которых часто подвергает жёсткой критике соведущий передачи и форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин. Об этом сообщил известный инсайдер Шэмс Чарания.

«Энтони Эдвардса окружает сплочённая команда, в которой игроки имеют особые личные отношения. Вся команда решила, что ни один её член не появится в программе канала TNT Inside the NBA после победы над «Даллас Маверикс» в четвёртом матче.

Это решение стало знаком поддержки Гобера и Таунса, которые подверглись насмешливой и, казалось бы, личной критике со стороны соведущего передачи и форварда «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонда Грина», — написал в своих социальных сетях Чарания.

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