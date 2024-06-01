Средняя стоимость билетов на финал НБА — 2024 станет самой высокой в истории лиги

Средняя цена билетов на матчи финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» на вторичном рынке составляет $ 4150. Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно источнику, данная цена билетов на финал НБА является самой высокой в истории НБА. Второе место по этому показателю занимает стоимость билетов на финальную серию 2019 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Тогда средняя цена составляла $ 3899. Серия между «Голден Стэйт» и «Бостон Селтикс» 2022 года находится на третьем месте со средней стоимостью билетов в $ 3241.

Напомним, первая игра финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится в пятницу, 7 июня.