Фрибет 3К
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Средняя стоимость билетов на финал НБА — 2024 станет самой высокой в истории лиги

Средняя стоимость билетов на финал НБА — 2024 станет самой высокой в истории лиги
Комментарии

Средняя цена билетов на матчи финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» на вторичном рынке составляет $ 4150. Об этом сообщает портал Basket News.

Согласно источнику, данная цена билетов на финал НБА является самой высокой в истории НБА. Второе место по этому показателю занимает стоимость билетов на финальную серию 2019 года между «Голден Стэйт Уорриорз» и «Торонто Рэпторс». Тогда средняя цена составляла $ 3899. Серия между «Голден Стэйт» и «Бостон Селтикс» 2022 года находится на третьем месте со средней стоимостью билетов в $ 3241.

Напомним, первая игра финальной серии НБА между «Даллас Маверикс» и «Бостон Селтикс» состоится в пятницу, 7 июня.

Материалы по теме
Рик Бьюкер: за полтора года Кайри и Лука сыгрались лучше, чем Тейтум и Браун за шесть лет
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android