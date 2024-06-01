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Форвард «Партизана» Бруно Кабокло покинул команду перед финалом чемпионата Сербии

Форвард «Партизана» Бруно Кабокло покинул команду перед финалом чемпионата Сербии
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Форвард «Партизана» Бруно Кабокло покинул расположение команды и отправился в Орландо, где проходит сбор национальной команды Бразилии.

«Бруно Кабокло грубо нарушил клубную дисциплину вчера и добровольно покинул команду перед финалом чемпионата Сербии. Игрок уехал в Орландо без разрешения клуба и какого-либо уведомления, как сообщается, из-за обязательств в сборной Бразилии.

Наш клуб в своей истории не сталкивался с подобными действиями игроков и предпримет все юридические шаги, чтобы наилучшим образом защитить свои интересы. Бруно Кабокло, добровольно покинув команду, создал прецедент и, таким образом, оставил своих товарищей по команде без помощи в финале. Против игрока было немедленно возбуждено дисциплинарное взыскание.

Чтобы избежать каких-либо общественных спекуляций, «Партизан» настоящим подтверждает, что финансовые обязательства перед Бруно Кабоклом были своевременно урегулированы и что деньги не могут быть причиной его добровольного ухода. На данный момент у клуба есть возможность в контракте сохранить игрока в следующем сезоне. Решение по этому вопросу будет принято в ближайшие дни», — сказано в пресс-релизе клуба.

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