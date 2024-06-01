Аналитик: если Лука приведёт «Даллас» к чемпионству, то станет величайшим игроком команды

Эксперт и аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Эммануэль Ачо высказался в адрес известного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича.

«Как человек, который родился и жил в Далласе, я могу сказать, что если Лука приведёт «Маверикс» к чемпионству, то он станет величайшим игроком команды всех времён. На мой взгляд, сейчас он не может считаться величайшим из-за того, что сотворил Дирк Новицки в 2011 году. Тогда он записал себе на счёт победу над Коби Брайантом, а кроме того, отправил Фила Джексона на пенсию. Дирк также обыграл Кевина Дюранта, Расселла Уэстбрука, Джеймса Хардена и многих других. Дирк великий игрок, но у Луки Дончича в резюме уже есть нечто большее.

Лука невероятно талантливый атлет. У него потрясающие навыки владения мячом. То, как он делает броски, отдаёт передачи и забрасывает мяч, достойно восхищения. Лука может стать величайшим игроком в истории «Даллас Маверикс», если победит в чемпионате», — сказал Ачо в эфире канала Fox Sports.