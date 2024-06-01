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«Не могу сказать, кто в «Селтикс» способен дать ему отпор». О'Нил — о Дончиче

«Не могу сказать, кто в «Селтикс» способен дать ему отпор». О'Нил — о Дончиче
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Легендарный игрок НБА Шакил О'Нил лестно высказался в адрес известного разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича, а также оценил шансы команды в финальной серии с «Бостон Селтикс».

«У «Селтикс» нет парней, которые могли бы сдержать Луку. Мне нравятся шансы «Далласа» в этой серии. Мне нравится, как они играют. Эта серия станет особенной для Кайри и, возможно, для Порзингиса, поскольку он раньше играл за «Даллас».

Я не сидел в стороне во время матчей плей-офф, мне удалось понаблюдать за Дончичем вживую, прямо на площадке. Он оказался крупнее и сильнее, чем мне казалось. Лука спокойный, ничто не может вывести его из равновесия с тех пор, как ему исполнилось 13 лет. Он играет с достоинством и большим профессионализмом.

Не могу сказать, кто в «Селтикс» способен дать ему достойный отпор. Возможно, Тейтум, но будь я на их месте, то мне не хотелось бы подвергать его риску перебора фолов. Что касается Холидэя, то для этой задачи он слишком мал», – сказал Шакил в эфире телеканала NBA on TNT.

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